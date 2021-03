Dani Calabresa é pedida em casamento na Disney

“Quer vir pra Disney comigo para sempre? E chorando de alegria na frente do castelo, eu disse SIM!!! Te amo”, escreveu ela

Dani Calabresa, 39, foi pedida em casamento pelo namorado, Richard Neuman, em frente ao castelo da Cinderela, na Disney. A humorista publicou uma foto do momento em suas redes sociais, neste domingo (28).



“Quer vir pra Disney comigo para sempre? E chorando de alegria na frente do castelo, eu disse SIM!!! Te amo”, escreveu ela. Dani assumiu publicamente o namoro com o publicitário em 2020.



No Stories, ela contou que, inicialmente, não entendeu o que estava acontecendo quando ele se abaixou ao passar em frente ao castelo. “Achei que ele tinha virado o pé e falei: ‘O que aconteceu?’ Ele vai cair?” Na sequência, Neuman fez o pedido.



“Estou morrendo, Brasil. Olha aqui, família [mostrou a aliança]. Mandei mensagem no grupo, mas ninguém respondeu. Acho que está todo o mundo emocionado. Foi lindo”, afirmou.



Dani foi casada por seis anos com o humorista Marcelo Adnet. Eles anunciaram a separação em abril de 2017. A humorista estreia seu novo programa Dani-se, no canal GNT, neste mês de março.



As informações são da FolhaPress