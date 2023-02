Courteney Cox, de Friends, confirma que Príncipe Harry dormiu em sua casa

Ela só não confirma se realmente havia cogumelos alucinógenos em sua geladeira

São Paulo – SP

A atriz Courteney Cox, a Monica de Friends, confirmou que o Príncipe Harry realmente passou alguns dias em sua casa depois de voltar da guerra no Afeganistão, como ele conta em sua autobiografia.

Ela só não confirma se realmente havia cogumelos alucinógenos em sua geladeira. No livro, Harry diz que comeu chocolate com cogumelos na casa da atriz e conversou com o vaso sanitário.

“Ele ficou aqui por uns dias mesmo -uns dois ou três. Ele é uma pessoa muito legal”, diz Courteney Cox em entrevista à revista Variety.

Ela completa: “Eu não li o livro. Quero ler, porque ouvi dizer que é muito divertido. Mas sim, chegou a mim. Não estou dizendo que tinha cogumelos! Eu definitivamente não estava distribuindo”.

No livro, Harry conta que virou fã de Friends em 2013. Depois da guerra, ele diz que não conseguia sair de casa porque tinha medo de multidões e câmeras. Então, maratonava a série e se identificava com Chandler.

Quando conheceu a atriz, ficou nervoso: “Ela era a Monica. Eu era um Chandler. Eu me perguntei se eu conseguiria juntar a coragem para contar a ela. Será que tinha Tequila suficiente na Califórnia para me deixar tão valente?”