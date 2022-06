Conrado, dupla de Aleksandro, recebe alta da UTI um mês após acidente

O ocorrido aconteceu no dia 7 de maio; O ônibus da dupla sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt, deixando 11 feridos

O cantor Conrado, dupla do sertanejo Aleksandro, que perdeu a vida após um acidente, teve alta um mês após o ocorrido. Agora, ele permanecerá com tratamento num quarto da enfermaria.

Em mensagem pelas redes sociais, foi ele mesmo quem contou a novidade. “Mais um passo dado e os planos de Deus são muito maiores que os meus! Após um mês ainda tenho meus momentos particulares de luto, que vou compartilhar com vocês assim que me recuperar e ter alta definitiva”, postou.

O acidente

Na manhã do dia 7 de maio de 2022, o ônibus da dupla sofreu um acidente na rodovia Régis Bittencourt, próximo à cidade de Miracatu (SP). Conrado sobreviveu ao acidente de ônibus que deixou seis mortos, entre eles seu parceiro de dupla Aleksandro, e 11 feridos.

Assim que foi socorrido, o cantor aparentemente apresentava ferimentos leves, mas passou por vários exames e precisou de uma cirurgia de urgência para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura na bacia.

Os cantores e a equipe haviam saído de Tijucas do Sul, Paraná, onde a dupla fez um show na noite anterior, e seguia com destino para São Pedro (SP) para mais uma apresentação naquele final de semana. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o pneu esquerdo estourou e o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando no canteiro central da pista.