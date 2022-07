Conheça o ‘policial gato’ que viralizou nas redes sociais

Filmado em ação numa escola de Porto Velho, o vídeo feito por aluno e postado no TikTok já soma mais de 4 milhões de views

Iuri Gibaldi, de 28 anos, ganhou atenção nas ruas de Porto Velho e nas redes sociais depois de ter sido filmado em uma ação.

Tudo começou quando o policial militar foi atender uma ocorrência numa escola estadual da capital de Rondônia na última semana. Desde então, Iuri ganhou milhares de admiradores e recebeu da internet o título de “policial gato”.

Só no Instagram dele o número de seguidores saltou de 1 mil para mais de 27 mil em uma semana, e a frase “me prende” se tornou a mais comentada nas fotos do policial. Um vídeo no Tiktok mostra o policial deixando a operação na escola.

Tímido e reservado

De acordo com o G1, Iuri revela ser tímido, mas devido ao aumento de seguidores na rede social, ele promete tentar ser mais descontraído e fazer mais postagens para atender a demanda, que cresceu desde a última semana.

“Vou tentar postar fotos com mais frequência e interagir com o meu público. Será uma forma de gratidão por todo carinho recebido. Sou bem tímido, mas por eles vou transpor essa barreira”, afirma.

Antes de ficar conhecido nacionalmente, o policial conta que sempre preferiu a vida reservada e sem exposição. Tanto que, desde 2017, ele fez apenas 18 postagens em sua conta no Instagram.

Segundo ele, sua imagem só se tornou pública por causa de vídeos feitos pelos alunos de Porto Velho.

Foto: Reprodução

“Nunca fui uma pessoa que gostava de postar coisas em rede social e, do nada, aquele vídeo viralizou. Tudo começou com os alunos do Carmela Dutra, logo em seguida foi para uma página de Instagram daqui da cidade. Mas o responsável por viralizar no Brasil foi um aluno do Carmela que tem conta lá no Tiktok, onde já soma quase 4 milhões de visualizações”, contou.

Policial militar desde 2018, Iuri conta que já ouvi alguns elogios durante o andamento de uma ocorrência.

Ele lembra que uma vez, quando conduzia um suspeito à Central de Polícia, foi fotografado por um jornalista e essa foto também gerou uma repercussão em Porto Velho.

“Não tinha noção da forma que as pessoas me viam. Sempre me achei normal. Nunca fui apegado à beleza. Na verdade, até hoje tô nessa fase de ‘patinho feio'”, brinca.

Sobre o corpo, Iuri diz fugir das dietas, mas tem regularidade nos treinos na academia, joga futebol e corre.

Foto: Reprodução

Vida amorosa

Respondendo a uma pergunta feita regularmente nos comentários nas redes sociais: Iuri não está solteiro.

Repercussão

O vídeo do policial foi publicado em várias páginas famosas do Instagram, algumas delas com mais de 1 milhão de seguidores.

Em uma dessas páginas, um seguidor escreveu “Todo mundo tem o direito de ser preso”. Outra seguidora comentou: “Vim procurar o @ do boy PM nos comentários”.

Houve ainda outra sugestão: ‘@jbboninho chama o pmgato de Rondônia pro BBB”.

Em outro perfil na mesma rede social, uma seguidora escreveu sobre o vídeo viral: “Ele ainda coloca o óculos pra acabar com tudo”. Uma outra marcou uma amiga comentando “vamo ser presa”.