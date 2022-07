Conheça o novo namorado da apresentadora Silvia Abravanel

Cantor sertanejo, Gustavo Moura também é compositor e empreendedor

A apresentadora Silvia Abravanel, 51, deu o que falar após assumir namoro com o cantor sertanejo Gustavo Moura. Os dois foram fotografados juntos durante a gravação do DVD “Cabaré”, do cantor Leonardo com a dupla Bruno e Marrone na última semana.

Com o novo romance da filha de Silvio Santos, surgiu uma curiosidade para conhecer o sertanejo. Autointitulado cantor, compositor e empreendedor, Gustavo faz dupla com o irmão Rafael. Os dois são filhos da dupla sertaneja Monetário e Financeiro, que fez sucesso nos anos 1990.

O primeiro disco dos irmãos foi gravado em 2008 que fez sucesso com a música “Cachaça”. No ano seguinte, os irmãos já gravaram seu primeiro DVD, intitulado “Ao Vivo em Sorocaba”. No ano de 2012, eles se mudaram para Goiânia e lançaram o projeto “Ao Vivo em Goiânia”.

Já em 2018, eles lançaram o álbum “Casa da Luz Vermelha”, que conta com seis faixas. A dupla já fez parcerias com grandes nomes como Marília Mendonça, Os Havaianos, Leo Santana, Leo Magalhães e Henrique e Juliano.

Os dois têm mais de 150 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram e costumam aparecer bastante nas publicações, entre vídeos cantando e fazendo desafios. Em seu perfil pessoal, Gustavo acumula pouco mais de 12 mil seguidores.

Silva não assumia um novo romance desde o ano de 2018, quando seu casamento com o também cantor sertanejo, Kleiton Pedroso de Abreu, chegou ao fim, após cinco anos de união. Ela também já foi casada com o empresário Murilo Abbas, de 1997 a 2002, e com o executivo Felipe Coimbra, dos anos de 2004 a 2011.