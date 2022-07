Conheça Murda Beatz, o noivo de Anitta que já trabalhou com Travis Scott

Shane Lee Lindstrom, o nome por trás do alcunha artística Murda Beatz, é um canadense que, além de DJ e compositor, também lançou singles como cantor

Após pedir o namorado em casamento –o que foi registrado por meio de uma série de publicações nas redes sociais–, a cantora Anitta pôs em evidência o nome de Murda Beatz, produtor musical canadense de 28 anos. Noivo da cantora brasileira de maior sucesso internacional, o artista ganha nova projeção junto ao público brasileiro.

Poucos dias após o anúncio do casamento, os dois músicos lançaram o single “No Más”, que tem ainda participação de J Balvin, Pharrell Williams e Quavo.

Shane Lee Lindstrom, o nome por trás do alcunha artística Murda Beatz, é um canadense que, além de DJ e compositor, também lançou singles como cantor, a exemplo da faixa “Shopping Spree”, uma parceria com os rappers Lil Pumpe e Sheck Wes.

Chamado de “produtor-artista”, Lindstrom é mais conhecido, no entanto, por preparar discos de grandes nomes da cena hip hop dos Estados Unidos. Seu trabalho em “Nice for What”, de Drake, chegou à primeira posição da Billboard Hot 100, e ele tem parcerias com um grupo de artistas que incluem estrelas do gênero como Migos, Travis Scott e Cardi B.

Murda Beatz já se disse confortável mesclando os dois trabalhos. “Sinto que muitos produtores não recebem o crédito que merecem. Ser um artista principal como produtor é uma ótima maneira de divulgar sua marca e ser conhecido”, afirmou ele em entrevista à Billboard, revista americana especializada na cobertura do mercado fonográfico.

“Às vezes, quando um produtor faz uma música, eles não necessariamente têm controle sobre ela. Os produtores têm que trabalhar no tempo do artista, embora sejam igualmente importantes”, afirmou Beatz, que tem dois álbuns na carreira, “Bless to Trap”, de 2018, e “Memory Lane”, de 2021.

No ano passado, o artista foi homenageado na categoria musical da lista da Forbes 30 Under 30 –dedicada a personalidades de destaque com até 30 anos de idade. Perguntado pela Billboard quais artistas ele escolheria como parceiros se pudesse ter um álbum com os maiores músicos de todos os tempos, ele respondeu: “Biggie, Drake, Jay-Z , Migos, Beyoncé, Steven Tyler do Aerosmith e um solo de guitarra do Slash do Guns N’ Roses”.