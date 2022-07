Compositora de ‘Positions’ descobre ‘Assalto Perigoso’ de Melody após briga com Anitta

Nija Charles -que já fez até letras para nomes como Lady Gaga e Beyoncé- ficou sabendo da versão através de tuítes de fãs de Anitta

Após a briga com Anitta, 29, a cantora adolescente Melody, 15, teve uma surpresa não muito agradável. A compositora da música “Positions”, de Ariana Grande, descobriu a canção “Assalto Perigoso”, uma versão sem autorização do sucesso internacional feita pela brasileira.

A compositora Nija Charles -que já fez até letras para nomes como Lady Gaga e Beyoncé- ficou sabendo da versão através de tuítes de fãs de Anitta. Os “anitters” começaram a mencionar a gravadora Republic Records para fazer com que a equipe de Ariana ficasse ciente da versão criada por Melody.

“Oi, Republic Records, essa música é um plágio de ‘Positions’ e está lucrando com isso, os streams já somam 40 milhões sem dar os devidos créditos ao artista”, escreveu um fã da cantora. “Espera aí”, respondeu Charles, com um emoji que tem um semblante de dúvida.

No entanto, após o tuíte da compositora, o clipe não está mais disponível no perfil oficial de Melody no YouTube. O nome da cantora chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter, na manhã desta segunda-feira (18).

A briga com Anitta aconteceu neste domingo (17), após a artista citar Melody em resposta a uma seguidora que criticou seu posicionamento como ‘antipetista’. “Isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional…”.

Melody rebateu a cantora em suas redes sociais, dizendo que a “Girl From Rio” não tira seu “nome da boca”. “Mulher, em vez de você ficar aí falando que meu trabalho não é profissional, pega a minha música como exemplo. Faça uma música melhor que a minha e bate Top 1 assim como eu”.

Pouco tempo depois, Anitta voltou ao Twitter e rebateu o comentário de Melody usando como referência a música ‘Assalto Perigoso’, canção que fez sucesso na voz da loira e é uma versão do hit ‘Positions’ da cantora norte-americana Ariana Grande.

“Eu conheço os compositores da música que você bateu Top 1, mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles se não… agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí para nós que aí você vira notícia”.