Com lesões no tórax e perna após acidente, ator Jeremy Renner passa por cirurgia

Astro dos Vingadores, que fará 52 anos no dia 7, está em uma unidade de terapia intensiva

Jeremy Renner está em estado crítico, mas estável, depois de passar por cirurgia de urgência na segunda-feira, 2, após sofre acidente no domingo, 1º de janeiro, que causou trauma torácico contundente e lesões na perna. Ator ficou gravemente ferido quando removia neve próximo da casa que tem em Reno, Nevada (EUA), informou um representante dele.

Astro dos Vingadores, que fará 52 anos no dia 7, está em uma unidade de terapia intensiva.

“A família de Jeremy gostaria de expressar sua gratidão aos incríveis médicos e enfermeiras que cuidam dele”, de acordo com o comunicado. “Eles também são gratos pelo amor e apoio de seus fãs.”

As autoridades e o representante de Renner não informaram como aconteceu o acidente. O Departamento do Xerife do Condado de Washoe disse na noite de domingo que o ator foi socorrido primeiro por um vizinho, que é médico, que fez um torniquete, pois o ator perdia muito sangue.

Com a chegada dos paramédicos, Renner foi levado de helicóptero a um hospital para socorro imediato e tratamento.

Renner se acidentou em uma área perto de Mt. Rose Freeway, rodovia que leva ao Lago Tahoe, que atravessa a fronteira Nevada-Califórnia e ao sul de Reno. Ator estava usando um snowcat, um veículo de tração sobre esteiras projetado para remover neve que teria provocado os ferimentos no corpo de Renner.

Ator tem uma casa no condado de Washoe, que inclui Reno, local escolhido pelo ator por possuir área do tamanho desejado, uma paisagem majestosa, e permitia que ele e sua família esquiassem com frequência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Renner foi a única pessoa envolvida no acidente de domingo. O departamento de polícia está investigando o que aconteceu.

Carreira

O ator interpreta o Gavião Arqueiro, um homem habilidoso e integrante do esquadrão de super-heróis dos Vingadores no amplo universo da Marvel.

Ele foi indicado duas vezes para o Oscar: recebeu menções consecutivas por Guerra ao Terror (The Hurt Locker) e Atração Perigosa (The Town).

Ele ficou famoso por seu papel como especialista em desativação de bombas no Iraque em Guerra ao Terror, que estreou em 2009.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2012, Vingadores o consolidou nos grandes projetos da Marvel.

Seu personagem, o Gavião Arqueiro, apareceu em várias sequências e ganhou sua própria série no Disney+.

Estadão Conteúdo