Com esclerose múltipla, Selma Blair desiste do reality Dancing with the Stars

“Com uma doença crônica, você tem considerações especiais, e meu corpo foi atingido”, disse ela ao site Page Six

A atriz norte-americana Selma Blair, 50, desistiu de participar do reality Dancing With the Stars nesta segunda-feira (17). Ela revelou o diagnóstico de esclerose múltipla em 2018, e, agora, afirmou que se esforçou para participar da competição de dança.

“Fiz ressonâncias magnéticas e os resultados voltaram, e tudo se resume ao fato de eu não poder continuar com a competição. Fui o mais longe que pude. Com uma doença crônica, você tem considerações especiais, e meu corpo foi atingido”, disse ela ao site Page Six.

“É demais para a segurança dos meus ossos. Eu poderia causar danos extensos”, acrescentou. Na última noite, ela e seu professor, Sasha Farber, realizaram uma última valsa ao som da música “What The World Needs Now Is Love” de Andra Day.

“Esta foi uma noite muito emocionante para mim, porque foi preenchido com muito amor por mim e meu amor por todos aqui é muito, muito, muito devolvido. Aprendi que podia fazer coisas que nem achava que queria mais”, disse a atriz.

Farber, o professor de dança que acompanhou a artista, afirmou que “não há nada que essa senhora não possa fazer”. “Não há palavras suficientes para dizer o quanto estou orgulhoso. Ela é uma verdadeira inspiração”, acrescentou.