Clubes lamentam morte da cantora Gal Costa, aos 77 anos

Bahia, seu time do coração, e Flamengo relembraram canções dos clubes gravadas pela cantora

São Paulo – SP

Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira (09) aos 77 anos, e desencadeou uma série de homenagens do meio artístico. Os times de futebol também fizeram questão de pontuar a importância da artista na música brasileira e mundial.

Bahia, seu time do coração, e Flamengo relembraram canções dos clubes gravadas pela cantora.

“Com extremo pesar, o Esquadrão chora pela gigante e tricolor Gal Costa. Uma das maiores vozes da música brasileira, ela também deixa como legado a gravação do nosso Hino no CD “Doces Bárbaros Bahia”, lançado em 2000, junto com Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil”, escreveu o Bahia em suas redes sociais. E continuou:

“Nossos sinceros sentimentos a familiares, amigos e fãs. Gal será eternamente um acontecimento ‘Divino Maravilhoso’, como um de seus inúmeros sucessos”, completou.

O Flamengo também postou que Gal, um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira, regravou a música “Samba Rubro-Negro”, de Wilson Batista.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento da cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. Em sua trajetória de ouro, a flamenguista Gal regravou o “Samba Rubro-Negro”, de Wilson Batista. Desejamos muita força para seus familiares, amigos e fãs neste momento tão difícil”, publicou o clube.