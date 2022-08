Cleo representa o Brasil na pré-estreia de ‘Os Anéis de Poder’ em Londres

A atriz foi a única brasileira convidada para participar da pré-estreia global da série “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cleo, 39, tirou uma folga na rotina atribulada no Brasil para fazer uma viagem rápida a Londres. A atriz e cantora cruzou o Atlântico para participar da pré-estreia global da série “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”, ocorrida no cinema Odeon, na Leicester Square, na noite de terça-feira (30).

Única brasileira convidada, ela dividiu os holofotes com astros internacionais como Minnie Driver e Kaya Scodelario, além, é claro, do elenco da série, considerada a mais cara já produzida. O empresário Jeff Bezos, fundador da Amazon, também estava presente. A produção estreia na Amazon Prime Video na sexta-feira (2).

Cleo compareceu ao evento vestindo a marca britânica Elissa Poppy. A grife é conhecida pelo trabalho artesanal que transforma látex em peças de luxo, como era o caso do vestido preto escolhido pela brasileira, que complementou o look com sapatos René Caovilla.

No Brasil, ela acaba de terminar as filmagens do longa “O Velho Fusca”, no qual atua e também assina como coprodutora. Ela também deve lançar em breve o clipe do single “Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar”, que tem o mesmo nome de seu recém-lançado primeiro livro.

Nesta quarta-feira (31), ela ainda lança a música “Bom Ator”, uma parceria com Number Teddie. O single também será acompanhado de um videoclipe.