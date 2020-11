Claudia Raia diz que quase namorou Faustão em entrevista ao “Fantástico”

PUBLICIDADE

Cláudia Raia deu uma entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 8, e contou sobre sua vida pessoal e trajetória profissional.

Em seu livro de memórias ‘Sempre Raia: Um Novo Dia’, a atriz relembrou os seus amores que se tornaram lendários. Um romance curioso foi com Fausto Silva, que, segundo ela, quase virou namorado.

“Rolou isso mesmo, lá em 1990, 1991. Teve todo esse movimento, esse empenho. Teve uma tentativa dele de romance [por parte do Faustão]. Acabou não acontecendo, e acabou virando uma grande amizade e nunca mais nos desgrudamos”, disse.

Claudia também comentou sobre o seu relacionamento com Jô Soares e o descreveu como um “anjo” e “meu primeiro grande amor”. “O Jô foi meu primeiro grande amor. Ele salvou minha vida, porque eu tinha uma pinta no joelho que era um melanoma cancerígeno. Ele que viu e me levou ao médico. É uma pessoa que tenho um enorme respeito, um anjo que caiu na minha vida.”