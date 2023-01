Cintia Dicker revela que Aurora nasceu com má-formação congênita

A modelo fez um relato sobre a gravidez e o nascimento da bebê à revista Vogue

Cintia Dicker, 36 anos, revelou a condição que exigiu que Aurora, sua filha com Pedro Scooby, 34, passasse por uma cirurgia logo depois de nascer.

Aurora nasceu com gastrosquise. Segundo Cintia, a condição foi descoberta com 12 semanas de gestação. Para que a segurança da criança, ela deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea, além de ser operada logo após o nascimento.

A gastrosquise é uma malformação congênita em que o bebê nasce com o intestino exposto. A gastrosquise faz com que o intestino se desenvolva para fora do corpo antes da criança nascer.

A cirurgia durou cerca de 30 minutos e foi bem-sucedida. “Pude dar um beijo antes de encaminhá-la para a cirurgia. Naquele momento, o coração deu um nó e assim ficou durante os trinta minutos que seguiram. O procedimento terminou antes mesmo de finalizarem a minha cesárea. Todos na sala vibravam porque foi um caso de muito sucesso.

” Cintia visitou Aurora no dia seguinte na UTI. “Mais uma vez tentei ser forte por ela, mas tocá-la só por uma janelinha com as mãos cheia de álcool, sem poder pegá-la no colo, foi difícil de controlar. Somando com os hormônios de um puerpério, era na hora do banho que eu desabava, mas saía de lá, vestia a capa de forte e seguia”, contou.

No total, Aurora passou 16 dias internada. No período, Cintia sofreu com “baby blues” ou tristeza puerperal, um quadro que atinge as mulheres após o parto. Ela também teve uma inflamação na cicatriz da cesárea que precisou tratar com antibióticos.

“Viver tem novo sentido”. “Esse é o maior amor do mundo e eu faço qualquer coisa para minha filha estar bem. Aprendi a valorizar de uma outra forma a minha mãe e todas as mães da UTI pela força inesgotável”, disse Cintia.