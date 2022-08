Cintia Dicker fala sobre as transformações da gravidez

De acordo com a esposa de Pedro Scooby, a gravidez fez com que ela perdesse trabalhos marcados antes da gestação acontecer

Na espera de seu primeiro filho com o surfista Pedro Scooby, 33, Cintia Dicker, 35, que está no quarto mês de gestação, disse que está amando as transformações que a gravidez tem feito em seu corpo. As informações são da revista ‘Quem’.

“Estou amando, é uma transformação louca todo dia. Pra mim, a barriga apareceu muito rápido. Com quatro semanas já apareceu barriga”, contou.

De acordo com a modelo, a gravidez fez com que ela perdesse trabalhos marcados antes da gestação acontecer.

“Teve trabalho que estava marcado, que tive que cancelar porque a barriga está crescendo muito rápido. Como sempre fui muito magra, qualquer barriga já aparece. Falei: ‘Quer saber? Vou aproveitar esse momento’. O Pedro que trabalhe bastante, eu vou ficar aqui só curtindo”, relatou.

A esposa de Scooby ainda afirmou que seu apetite foi modificado com a gestação. “Tenho sentido muita fome. Tudo o que não comi em 20 anos de carreira, eu estou comendo agora. Além disso, sinto muito sono. Mas não enjoei nem senti outras coisas”, finalizou.