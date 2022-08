Chris Brown rebate críticas por cliques ousados com fãs em meet and greet

Nas últimas semanas, várias fotos de Chris Brown junto dos fãs em seus meet and great passaram a circular com polêmica nas redes sociais

O cantor Chris Brown, de 33 anos, usou as redes sociais para se defender das críticas que vem recebendo na internet por conta do ‘excesso’ de contato com os fãs com quem se encontrava nos chamados meet and great -eventos em que famosos proporcionam a seus fãs a chance de vê-los e conversar com eles pessoalmente.

“Quando os artistas fazem shows, todos eles têm algo chamado pacote VIP. Eu não faço meet and greets há mais de 7 anos. Tenho os fãs mais legais do planeta, e estes [encontros] são memórias que ficarão com eles para sempre”, declarou Brown, por meio dos stories de seu Instagram.

“Não sou com a maioria desses artistas idiotas, que não fazem nem contato visual com pessoas que tornaram possível até mesmo o fato de eles terem uma carreira. Só existo porque esses fãs viram algo em mim que eu nunca achei que fosse possível. Por isso dou tudo de mim para meus fãs”, concluiu.

Nas últimas semanas, várias fotos de Chris Brown junto dos fãs em seus meet and great passaram a circular com polêmica nas redes sociais. Nos registros, é possível ver o cantor abraçando, tocando o traseiro e até encenando poses eróticas com fãs do sexo feminino -com o visível consentimento das mesmas.