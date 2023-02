Chris Brown reage a anúncio da segunda gravidez de Rihanna e parabeniza cantora

Em maio passado, ele também mandou recado após nascimento do primeiro filho dela

O rapper Chris Brown, 33, reagiu ao anúncio da segunda gravidez da cantora Rihanna, 34. Ele, que foi acusado de a agredir fisicamente em 2009, quando o relacionamento acabou, também publicou uma parabenização no nascimento do primeiro filho dela com o rapper A$AP Rocky, 33, em maio de 2022.

Nas redes sociais, Brown postou a mensagem “go girl” (vai garota, em português), junto com um emoji de coração vermelho e mãos em oração, pouco depois da apresentação da cantora no Super Bowl.

No ano passado, quando Rihanna deu à luz ao primeiro filho, o rapper escreveu “parabéns” nas redes sociais, com um emoji de uma mulher grávida.

Ele e Rihanna ficaram juntos de 2007 a 2009, quando a cantora pediu a separação após receber socos no rosto. Ela ficou com o rosto ensanguentado e machucado e precisou ser hospitalizada.