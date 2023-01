Channing Tatum viverá papel de Patrick Swayze em remake de ‘Ghost’

Em entrevista à revista Vanity Fair, o ator afirmou que sua produtora, a Free Association, comprou os direitos do longa

São Paulo – SP

O ator Channing Tatum pretende fazer um remake do filme “Ghost – Do Outro Lado da Vida”, clássico lançado em 1990 estrelado por Demi Moore e Patrick Swayze, morto em 2009 em decorrência de um câncer no pâncreas.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o ator afirmou que sua produtora, a Free Association, comprou os direitos do longa e já está trabalhando em uma nova versão.

Segundo o astro, a ideia é que ele faça o papel que era de Swayze na versão original. “Mas nós vamos mudar algumas coisas”, disse o ator de “Magic Mike”, acrescentando que o longa reproduz estereótipos e tem algumas cenas consideradas politicamente incorretas.

Lançado em 1990, o filme conta a história de Sam Wheat (interpretado por Swayze), que é assassinado, mas continua preso à Terra para alertar a sua amada (personagem de Moore) sobre a verdade por trás de sua morte. Os dois conseguem se comunicar com a ajuda da falsa médium Oda Mae Brown, personagem da atriz Whoopi Goldberg.

A comediante ganhou o Óscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel. Além dessa estatueta, o filme abocanhou o Óscar de melhor roteiro original.