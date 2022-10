‘Chance de recomeçar’, diz Klara Castanho sobre chegar aos 22 anos

Em junho, o nome de Klara apareceu nos holofotes quando a atriz publicou uma carta aberta revelando uma situação traumática que viveu

A atriz Klara Castanho completou 22 anos nesta quinta-feira (6) e comemorou a data com reflexão em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um registro de celebração e disse: “Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho. (Não só pra mim, claro.)”, começou.

“Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Obrigada aos meus amigos do elenco de DV15, que fizeram a virada ser tão especial. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo”, continuou.

Klara ainda finalizou com a música “22”, da cantora Taylor Swift: “Eu sempre quis usar essa frase, então não vou deixar passar. Já diria Taylor Swift: ‘I don’t know ‘bout you, but I’m feeling 22!'”.

Durante a madrugada, ela ganhou uma festinha de aniversário dos amigos João Guilherme e Maisa nos bastidores da série “De Volta aos 15”, da Neflix.

Em junho, o nome de Klara apareceu nos holofotes quando a atriz publicou uma carta aberta revelando uma situação traumática que viveu: ela contou ter sido abusada sexualmente e ter entregue para a adoção a criança gerada a partir desta violência. O caso foi exposto pela apresentadora Antonia Fontenelle.

No fim de setembro, o Conselho de Enfermagem de SP (Coren-SP) anunciou que os profissionais de enfermagem suspeitos de vazarem as informações da jovem, no Hospital Brasil, começarão a ser ouvidos. O conselho afirma que “está atuando no levantamento de informações acerca da ocorrência”.