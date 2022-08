Causa da morte de Anne Heche é revelada por legista

De acordo com o escritório do legista do condado de Los Angeles, a atriz morreu de “inalação e lesões térmicas”

Legistas revelaram na tarde desta quarta-feira (18) a causa da morte da atriz norte-americana Anne Heche aos 52 anos após um acidente de carro em Los Angeles, no início deste mês. Ela ficou seis dias em coma e teve morte cerebral e os aparelhos desligados, em 12 de agosto.

De acordo com o escritório do legista do condado de Los Angeles, Heche morreu de “inalação e lesões térmicas”. O relatório do legista também lista “fratura do esterno devido a trauma contuso”, o que é chamado de “condição significativa” em sua morte.

O parecer do legista também considera a morte da atriz acidental com morte no dia 11 de agosto, quando foi constatada a morte cerebral.

A oficial de informação pública do legista, Sarah Ardalani, disse ao The Hollywood Repórter que uma lesão por inalação não é necessariamente específica para fumaça, e que uma lesão térmica é uma queimadura.

Em 5 de agosto, a atriz dirigia em alta velocidade, em Los Angeles, quando perdeu o controle e se chocou com uma casa, provocando um incêndio no local. Em um comunicado enviado ao site People na noite desta quinta (11), um representante de Heche e de sua família agradeceu todo apoio e suporte.