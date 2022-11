Cássia Kis viraliza nas redes incentivando atos golpistas

Cássia diz que é melhor sofrer agora porque senão a população vai sofrer o que a Venezuela e a Argentina estão sofrendo

São Paulo – SP

Cássia Kis, 64 , viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (8) após internautas compartilharem um vídeo da atriz incentivando que manifestantes golpistas lutem contra o “lado de lá” -adversários do presidente Jair Bolsonaro (PL) que perdeu a eleição para Lula. As imagens são dos atos golpistas realizados no domingo (6), no Rio de Janeiro.

A atriz disse para um grupo que Bolsonaro deu de presente para os brasileiros a verdade. “Eu quis ver [a verdade], muita gente quis ver e muita gente não quis nem dar uma espiadinha para saber se eu estou alienada”, disse. “Ele nos deu isso, que é uma enorme satisfação conhecer o nosso país, ver a força do nosso país é a nossa missão”, acrescentou.

Ela elogiou ainda o governo Bolsonaro dizendo que o Brasil está em uma condição maravilhosa. “O que é mais incrível vocês vejam que o lado de lá já conseguiu mostrar o que eles vão fazer e já é um estrago”, afirma. “Nós vamos deixar”, pergunta ao grupo, que responde em coro: “Não”.

Cássia diz que é melhor sofrer agora porque senão a população vai sofrer o que a Venezuela e a Argentina estão sofrendo. “Eu acabei de receber uma foto linda na Argentina, eles estão rezando por nós. Então, nós temos o dever de responder a eles enquanto esse negócio não entrar aqui de verdade”, diz.

“Não vai entrar em nome de Jesus”, fala a atriz, que tem a frase repetida em coro pelo grupo. “Nós somos 210 milhões de brasileiros”, afirma a atriz, que aparece segurando uma santa enrolada na bandeira do Brasil e rezando o “Pai Nosso” junto com os golpistas.

Ela tem sido duramente criticada por colegas de profissão após falas homofóbicas e por participar participar das manifestação golpistas no Rio de Janeiro. A diretora e atriz Mika Lins compartilhou um vídeo de Cássia ajoelhada com outros manifestantes rezando. “Ridícula. Ela não acredita em nada disso…Manipuladora”, escreveu na legenda.

“Nossa coleguinha não está bem, né?”, comentou a atriz Betty Gofman. Mika respondeu: “Bem louca. Mas podia na loucura sair doando cesta básica.”