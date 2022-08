Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão

O material, que revela uma desavença judicial entre os artistas, foi avaliado em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155 mil)

Uma carta que John Lennon escreveu em 1971 em resposta a uma entrevista que Paul McCartney concedeu à revista britânica de música Melody Maker será leiloada pela casa de leilão Gotta Have Rock and Roll. O material, que revela uma desavença judicial entre os artistas, foi avaliado em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155 mil).

Datilografada, a carta com três páginas traz reclamações de Lennon que chama McCartney de “ingrato” e afirma que o ex-colega estava recebendo uma boa quantia referente aos trabalhos do antigo grupo. O motivo da desavença foi a reclamação que McCartney fez à publicação sobre questões financeiras envolvendo o fim dos Beatles, que haviam anunciado o término da banda um ano antes.

Lennon também acusou o ex-colega de ter agido com segundas intenções ao ter comprado ações da Nothern Shares, empresa fundada pelos dois, sem ter revelado aos demais integrantes. “Se você não é o agressor (como você disse), quem foi que nos levou ao tribunal e ‘c..’ em nós publicamente? Quem estava comprando as ações da Nothern Shares pelas minhas costas?”, questiona Lennon na carta.

O texto afirma ainda que McCartney recorreu à Justiça por não concordar com a quantia oferecida aos integrantes dos Beatles após a separação. Lennon acusa o ex-colega de ter tentado fazer com que George Harrison e Ringo Star ficassem contra ele.

A carta serviu ainda para que Lennon desabafasse contra o posicionamento político de McCartney, cuja política é “muito parecida com a de Mary Whitehouse (ativista social inglesa e liberal) – dizer nada é tão significativo quanto dizer algo!”, escreveu. “Você acredita que Imagine não é canção política, você obviamente não gostou das palavras. Você levou How Do You Sleep (canção dos Beatles composto por Lennon) tão literalmente.”

Apesar do tom raivoso que marca boa parte do texto, Lennon termina a carta dizendo não ter ressentimentos contra McCartney, preferindo resolver os problemas de forma amigável e sem a interferência de advogados. “Sei que nós basicamente queremos a mesma coisa. E como eu disse por telefone e nesta carta, quando você quiser me encontrar, basta ligar”, finalizou.

Atendendo ao pedido de Lennon, o editor da revista britânica, Richard Williams, publicou a carta em uma edição seguinte da Melody Maker.

