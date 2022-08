Carolina Dieckmann retorna às novelas: ‘Vou passar um ano no Brasil”

Morando em Miami, nos Estados Unidos, para onde se mudou em 2016, a atriz mantém uma base no Rio de Janeiro

Para quem estava com saudade de Carolina Dieckmann nas telas, pode relaxar. A atriz, de 43 anos, fará parte do elenco de “Vai na Fé”, próxima trama das 19h, prevista para estrear em janeiro de 2023, na Globo. As informações são da “Quem”.

Morando em Miami, nos Estados Unidos, para onde se mudou em 2016, Carolina mantém uma base no Rio de Janeiro, onde fica quando vem ao Brasil para alguns trabalhos.

“Agora vou passar um ano inteiro no Brasil. Fui chamada para a novela e ficarei este período – entre preparações e gravações – por aqui”, contou ela, que completa 30 anos de carreira no próximo ano.