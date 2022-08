Carmo Dalla Vecchia rebate fã que pediu para ele falar menos de sua sexualidade

‘Temos atos homofóbicos até inconscientemente’, afirmou o ator

O ator Carmo Dalla Vecchia, 50, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (17) para mostrar mensagens homofóbicas recebidas de uma seguidora. No texto, ela sugere que ele fale menos sobre sua sexualidade. “Só acho que não precisa falar tanto que é gay. Pensa na sua mãe, que é de outra época”, sugeriu a internauta.

O ator, que é casado com o diretor João Emanuel Carneiro, respondeu dizendo que se trata de um “pensamento homofóbico” e afirmou que sua mãe “é bem mais tranquila” que a suposta fã. “Temos atos homofóbicos até inconscientemente, afinal somos criados assim. O que você acharia se eu te dissesse para ser menos feminina, porque os homens acham isso vulgar? O que você me diria?”, questionou.

A conversa, no entanto, continuou com a internauta explicando que não é homofóbica porque sua filha é casada com uma mulher. “Eu levei mais de 10 anos para reconhecer e entender, sendo que sou gay. E você, que a princípio não é, tem tanta certeza disso?”, disparou o ator. “Mostre para sua filha nossa conversa e ela te explica melhor”.

Dalla Vecchia, que está atualmente em “Cara e Coragem” (Globo), revelou ser gay em julho do ano passado durante sua participação no Super Dança dos Famosos (Globo). “É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia, sobre família. E eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João”, disse ele sobre a canção “We Are Family”, de Sister Sledge.

“Gostaria muito de declarar meu amor aos dois”, continuou. “Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou.”