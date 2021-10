Carla Diaz e Arthur Picoli são shippados por fãs meses após 1º beijo do casal

Nesta segunda-feira (11), fãs do ex-casal comemoram o “Carthur Day”, dia em que se completam oito meses do primeiro beijo dos dois no reality

Meses após a final da 21ª edição do Big Brother Brasil, que consagrou Juliette Freire, 31, campeã do reality, internautas continuam a torcer pela união da atriz Carla Diaz, 30, e de Arthur Picoli, 27, que viveram um romance durante o confinamento.

Nesta segunda-feira (11), fãs do ex-casal comemoram o “Carthur Day”, dia em que se completam oito meses do primeiro beijo dos dois no reality. Nas redes sociais, os internautas relembraram diversos momentos que Diaz e Picoli protagonizaram.

A celebração chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “O casal, que não é casal, mas que deveria ser. Deus une propósitos! Eu confio!”, escreveu uma. “Casal mais lindo e fofo que me apaixonei”, completou outro, “feliz Carthur Day!”.

“Carthur me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Tantas vidas, tantas histórias de vida, tantas lições. É só amor”, pontuou outra. “Hoje é o nosso dia, uma família unida pelo amor! Ninguém me toca. Para todas as coisas, há um propósito!”, escreveu ainda um quarto internauta.

Em meados de maio, o ex-BBB havia revelado que ainda estava apaixonado por Carla Diaz. A fala foi feita durante a entrega do Prêmio #RedeBBB 2021, onde eles receberam o título de melhor casal do programa, com 90,82% dos votos.

Ao relembrar o romance vivido dentro da casa, o crossfiteiro disse: “Falei que, como uma coisinha de 1,53 m [de altura] poderia mexer tanto com uma pessoa. Falei que eu estava apaixonado. Mas isso aí não é verdade, porque eu ainda estou [apaixonado]”.

O ex-BBB também declarou que o que sente por Carla é legítimo, mesmo com críticas à sua postura no programa. “Cara, eu confesso que tudo que rolou lá foi de verdade, foram coisas positivas, coisas boas. Então, o sentimento todo que rolou ali foi de verdade”, comentou Arthur.

O instrutor relembrou que, logo após deixar o programa, correu atrás da atriz. “Eu mandei mensagem para Carla às 7h40 na quarta-feira [28 de abril, um dia após sua eliminação do reality]”, disse Arthur. Carla completou: “Óbvio que eu estava dormindo”.

Durante sua entrevista a Ana Maria Braga à época, Arthur falou sobre tentar contato com a atriz logo após sua saída. A apresentadora chegou a ligar ao vivo para Carla, mas ela não atendeu. “Será que ela não quer falar com você ou não quer falar comigo”, disse Ana Maria.

