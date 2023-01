Carla Diaz é a nova madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio

Carla não escondeu a emoção por ter sido escolhida para estar à frente dos ritmistas da Pegada da Coruja

Rio de Janeiro – Personalidade habitué do Carnaval do Rio como musa e destaque da Grande Rio, Carla Diaz vai estrear na folia de São Paulo. A atriz foi convidada para ser madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio e dividiu a novidade com os fãs no Instagram, na noite deste domingo (22). “Que honra! Não existe outra palavra para definir. Que privilégio receber esse convite. Em êxtase desde o primeiro contato. É a realização de um sonho!!!”, escreveu na legenda de um vídeo.

Logo depois, a assessoria de imprensa da também ex-BBB confirmou a informação e revelou que o convite veio do presidente e fundador da agremiação, Silvio de Azevedo, mais conhecido como Silvão. “Ela é a cara da escola e adorou o nosso convite. Será uma parceria de sucesso, com estreia dupla: ela no Carnaval de São Paulo e nós no Grupo Especial”, disse.

Carla, que nasceu em São Paulo, mas nunca tinha desfilado em uma agremiação paulistana, não escondeu a emoção por ter sido escolhida para estar à frente dos ritmistas da Pegada da Coruja [as baterias das escolas de samba têm nomes escolhidos pelos componentes], do bairro Grajaú, Parque América, zona sul de São Paulo.

“A minha paixão por essa grande festa sempre foi de conhecimento público. O Carnaval tem tudo a ver comigo. Estou feliz demais e recebi esse convite com muito respeito também, pois sei da responsabilidade que é vir à frente de uma ala tão importante como a bateria”, comemorou a atriz.