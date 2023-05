Nas redes sociais, fãs continuaram especulando sobre o possível casal

São Paulo – SP

Embora Antonio Cara de Sapato e Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, tenham dito algumas vezes que os dois são apenas amigos, os DocShoes, fãs que shippam o casal, não acreditam que a relação dos dois seja apenas de amizade e acabaram questionando de forma inusitada o lutador em um encontro de fãs.



O atleta foi abordado pela fã que perguntou se já havia rolado beijo entre os dois. “Dá um mortal para trás se não rolou nenhum beijinho”, disse ela. “Não rolou nenhum beijinho”, garantiu ele. “Então dá mortal pra trás”, retrucou a fã. “Meu joelho não deixa”, respondeu ele, aos risos.



Nas redes sociais, as fãs desconfiaram da resposta e continuaram especulando sobre o possível casal. “O que ele vai responder, se ele e a Amanda ainda não se assumiram nas redes sociais? Que não! Claro, porém o corpo e o olhar falam outra coisa… Eles já se beijaram e estão namorando, acredite quem quiser”, disse.



Cara de Sapato foi expulso do Big Brother Brasil 23 (Globo), junto com MC Guimê, por importunação sexual contra Dania Mendez, a intercambista que desembarcou na casa mais vigiada do Brasil para uma troca entre participantes do reality show brasileiro e La Casa de Los Famosos.

Denúncia

No fim do mês passado, o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou os dois após serem indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro . A informação foi confirmada a Splash pelo advogado do lutador.



A denúncia à Justiça do Rio foi realizada ontem pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica de Jacarepaguá, Zona Oeste da capital, e tem como base um inquérito aberto pela DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).