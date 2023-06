Cantor sul-coreano Choi Sung-bong é encontrado morto em sua casa em Seul

A polícia local suspeita de suicídio, mas os resultados da autópsia ainda não foram divulgados

São Paulo – SP

O cantor sul-coreano Choi Sung-bong, que se tornou um nome conhecido depois de ficar em segundo lugar no reality show ‘Korea’s Got Talent’ em 2011, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul nesta terça-feira (20), noticiou a agência de notícias sul-coreana Yonthap. Ele tinha 33 anos.



A polícia local suspeita de suicídio, mas os resultados da autópsia ainda não foram divulgados.



Um dia antes de sua morte, o cantor compartilhou um post em seu canal no YouTube afirmando que aquela seria a última vez que ele se comunicaria com seus fãs. Ele acrescentou que todo o dinheiro transferido para ele nos últimos dois anos foi devolvido e que queria reparar seus pecados passados.



O dinheiro a que ele se referia é um montante recebido em 2021, quando o cantor afirmou que estava com câncer. Depois, contudo, confessou ter mentido.



Depois de ficar em segundo lugar na competição coreana, ele recebeu elogios de famosos como Justin Bieber.