Cantor é atingido por vários disparos de arma de fogo em Timbiras

José Leandro Teles da Silva, conhecido como “Vaqueiro Novo”, foi baleado quando se apresentava em um bar da cidade

No último domingo (10), o cantor José Leandro Teles da Silva, de 29 anos, conhecido como “Vaqueiro Novo”, foi atingido por vários disparos de arma de fogo durante uma festa em um bar na cidade de Timbiras, a 280 km de São Luís.

De acordo com as testemunhas, um homem, identificado como Raimundo José, e o irmão teriam iniciado uma discussão com outras pessoas da festa. Após o irmão ter sido agredido, Raimundo teria voltado para casa e pegado uma arma de fogo do tipo garrucha.

Assim que voltou para a festa, Raimundo tentou atirar na pessoa que teria agredido o irmão, mas acabou atingindo o cantor que estava se apresentando no local.

O cantor foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Timbiras, onde continua internado com 17 perfurações na região da virilha, perna e genital.

Após o crime, o autor dos disparos chegou a ser agredido pelas pessoas da festa, mas conseguiu fugir. Ele procurou atendimento médico e acabou sendo preso no hospital.

Um inquérito deve ser instaurado na Delegacia de Timbiras. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.