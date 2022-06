Camila Queiroz relembra Angel ao abrir desfile com performance na SPFW

A atriz abriu o desfile da grife de moda fetichista Boldstrap, fazendo uma performance sensual assim que as luzes foram acesas

Camila Queiroz, a ninfeta Angel na novela “Verdades Secretas”, reviveu por alguns segundos a personagem que a catapultou à fama. De surpresa, ela abriu o desfile da grife de moda fetichista Boldstrap na São Paulo Fashion Week, fazendo uma performance sensual assim que as luzes foram acesas.

Trajada com minitop que deixava à mostra parte dos seios, e era forrado de avianentos que pareciam balas, uma microssaia compunha o look da atriz, que abaixou e fez pose de lascívia para as câmeras ao ajeitar as botas de cano alto.

A plateia no Komplexo Tempo, onde ocorre parte desta SPFW, foi ao delírio a cada pose de Queiroz, que voltou à passarela com outro look.

Composto de corset estruturado como armadura, o visual foi combinado a calcinha e meia calça recortada com várias aberturas pelas pernas. Ainda no personagem, ela fez caras e bocas para a câmera enquanto desfilava.

A atriz dividiu os holofotes com a cantora Marina Sena, que surgiu toda de lingerie vermelha tecida com transparência na parte de trás e com extensão preenchida por plumas. Um rabo de cavalo completava a proposta selvagem alinhada a essa marca do estilista Pedro Andrade.

A coleção, intitulada Bold Ride, parecia homenagear também o look de motocross e o fetiche das criações icônicas do estilista Thierry Mugler, morto em janeiro deste ano.