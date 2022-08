Camila Cabello confirma romance com fundador de app de namoro

Cantora estava solteira desde novembro do ano passado

A atriz e cantora Camila Cabello, 25, assumiu um novo romance, segundo o site Page Six. A estrela pop cubana foi flagrada andando de mãos dadas com o empresário Austin Kevitch, 31, CEO do aplicativo de relacionamento Lox Club.

As imagens dos dois juntos foram compartilhadas pelo jornal Daily Mail. Eles andavam por Los Angeles, nos Estados Unidos, e tiveram um encontro em uma cafeteria. Em vídeos, também compartilhados pelo veículo, os dois aparecem se abraçando.

Os rumores de que Kevitch e Cabello estariam juntos já vinham circulando as redes sociais desde junho deste ano, quando os dois também foram vistos juntos em Los Angeles. Fãs comemoraram o novo romance da artista, que antes teve um relacionamento com o cantor Shawn Mendes.

“Parece que a Camila está namorando o Austin; se ela está feliz, eu estou feliz. [Mas] sempre sentirei falta de ‘shawmila’ [junção dos nomes de Shawn Mendes e Camila Cabello]”, escreveu um. “Gosto do Austin, Camila está vivendo sua melhor vida e eu amo isso”, disse outro.

A artista e Shawn Mendes anunciaram o término em novembro de 2021. Os dois estavam juntos desde o ano de 2019, quando lançaram “Señorita”. No ano de 2015, eles já haviam trabalhado juntos em “I Know What You Did Last Summer”.

Em abril deste ano, Cabello chegou a afirmar que voltou a usar mais batom e gloss nos lábios na hora de se maquiar, já que estava solteira. “Agora que eu não estou beijando ninguém… é hora do gloss, bebê!”, disse ela, na época.

Nascido da Filadélfia, nos Estados Unidos, Kevitch possui pouco mais de 39 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Seu aplicativo de relacionamento, o Lox Club, foi desenvolvido especialmente para a comunidade judaica.