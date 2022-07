Caio Castro revela que se incomoda em não dividir conta com uma parceira

Ele ainda se definiu na entrevista ao podcast Sua Brother como um “cara livre” . Ele disse também que mais sensível

Caio Castro, 33, surpreendeu os fãs ao revelar que se incomoda com uma das teorias sobre o cavalheirismo dos homens. O ator assumiu que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante, por exemplo. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obrigação.

“Qual a diferença entre pagar a conta e ter [enfatiza] que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar… Eu não tenho que fazer p*** nenhuma. Quando faço questão de chamar para jantar, vou ao banheiro e lá já pago a conta… A conta nem chega e está tudo resolvido. Agora, pediu a conta, não se mexeu e deixa como se eu tivesse esse papel? Não.

Você não é minha filha”, explicou ele.

Ele ainda se definiu na entrevista ao podcast Sua Brother como um “cara livre” . Ele disse também que mais sensível. “Eu sentia vergonha, às vezes, de me emocionar com alguma coisa, segurava choro em coisas simples: filme… Eu não tenho que ser durão, tenho que ser humano, tenho que tentar corrigir essas coisas que faziam e fazem mal para mim”, admitiu Caio que logo completou:

“Tenho minhas fragilidades, tenho minhas inseguranças em alguns lugares, tenho vontade de chorar por coisa que triste, sim, e tenho vontade de chorar por outras coisas que são felizes (…) Hoje sou um cara muito livre. É transformador”, concluiu Caio, que vai está escalado para interpretar Pablo na próxima novela de João Emanuel Carneiro, “Todas as Flores”.