Cachorro dorme no palco do show de Marina Sena em Recife e viraliza na web

A cena inusitada fez sucesso nas redes sociais, com dezenas de compartilhamentos; ‘O espaço é dele o ano todo’, comentou um internauta

O show de Marina Sena em Recife, na noite deste domingo (19), teve uma participação especial. Conforme vídeos que viralizaram nas redes sociais, um cachorro não abriu espaço no palco para a cantora mineira durante a apresentação e seguiu com sua soneca.

A cena inusitada fez sucesso na web, com dezenas de compartilhamentos. “O espaço é dele o ano todo”, comentou um dos espectadores da apresentação, no Twitter. “Brazil Culture”, escreveu outro, entre risadas.

Marina Sena foi uma das atrações do Carnaval do Recife, neste domingo, em shows que aconteceram na Praça do Arsenal. Orquestra Arruando e Família Salustiano foram algumas das outras atrações da programação.