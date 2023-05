BTS ganha livro ‘Beyond the Record’, que conta bastidores do grupo coreano

O livro está programado para ser publicado no dia 9 de julho deste ano no mundo inteiro

São Paulo – SP

A editora Galera Record anunciou nesta sexta-feira (12) que vai publicar o livro “Beyond The Record: ’10-Year Record of BTS”, em parceria com a Bighit Music, agência de artistas e gravadora sul-coreana. Pouco se sabe sobre obra até agora, além de que ela deve cobrir a história do grupo BTS na última década.



O livro está programado para ser publicado no dia 9 de julho deste ano no mundo inteiro. Segundo a editora, informações sobre a pré-venda vão ser divulgadas em junho.



BTS é um dos maiores grupos de k-pop, gênero de pop coreano, do mundo; além de uma das maiores boybands hoje. É composto por sete membros: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.