Bruno De Luca integra corpo de jurados do Emmy Internacional

Apresentador e produtor compartilha sua satisfação em fazer parte do prestigiado prêmio e destaca o crescimento do gênero através das plataformas de streaming e TV a cabo

O apresentador Bruno De Luca utilizou as redes sociais para compartilhar uma grande notícia. O artista foi convidado a integrar o corpo de jurados do Emmy Internacional, na categoria Sports Documentary, ao lado de talentosos produtores e diretores. Em um post no Instagram, ele celebrou sua participação no prestigiado prêmio, que possui uma seleção tão especializada e relevante para o universo do entretenimento.

Através de sua empresa, a Beyond Films, Bruno enxerga a participação como uma oportunidade de contribuir para a valorização e reconhecimento de produções que tanto inspiram o público. “Muito feliz em participar como jurado do Emmy Internacional na categoria Sports Documentary ao lado de produtores e diretores que tanto admiro, representando a nossa Beyond Films”, celebrou.

Em meio à empolgação, Bruno também destacou a notável evolução na qualidade dos documentários em geral, especialmente no gênero esportivo, que tem conquistado cada vez mais público através das plataformas de streaming e televisão a cabo. “Aliás, impressionante a evolução da qualidade dos documentários em geral de uns tempos pra cá. Um gênero que dificilmente vamos ao cinema pra assistir, mas com os streamings e tv a cabo vem conquistando cada vez mais público”, escreveu Bruno.

Além disso, ele declarou que, após o anúncio oficial dos vencedores, pretende compartilhar com seus seguidores os filmes que assistiu e votou, incentivando a audiência a prestigiar as obras que tanto o impressionaram.