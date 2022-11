Brunna Gonçalves compra bolsa de mais de R$ 25 mil

Em um vídeo publicado no Instagram, a bailarina compartilhou imagens dela desempacotando a bolsa da sacola de compras

Brunna Gonçalves, 30, mostrou aos seus seguidores a mais nova aquisição: uma bolsa de luxo. A bailarina comprou um modelo da Yves Saint Laurent, avaliada em mais de R$ 25 mil.

Em um vídeo publicado no Instagram, a bailarina compartilhou imagens dela desempacotando a bolsa da sacola de compras. Brunna ficou espantada com tamanho da caixa que veio a peça de luxo.

“Meu presente de aniversário de mim para mim mesma”, escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Brunna mostrou a empolgação com a compra do item da grife francesa. “Resolvi dar a louca e me dar um presente de aniversário adiantado. Sim, ele chegou e vou abrir junto com vocês. Olha o tamanho dessa caixa. É maior do que eu”, disse ela.

Em seguida, ela brincou que não vai jogar as caixas que vieram a bolsa fora. “Eu vou guardar, alguma coisa vai servir. É caro. Eu guardo todas porque tenho ciúmes”, comentou ela.

Na sequência, Brunna exibiu a bolsa. “Chegou o momento, para tudo. A bolsa é quase do meu tamanho. Eu estava louca por essa bolsa. Estou muito feliz. Meu presente de aniversário adiantado, se bobear eu compro outro até lá. Vamos de falência”, brincou.

Nos comentários, Ludmilla escreveu sobre a nova compra da amada. “Pica, você merece”, comemorou a cantora e mulher da bailarina.