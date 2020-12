Bruna Marquezine viraliza na internet após fazer ensaio de bíquini em ilha

PUBLICIDADE

A atriz Bruna Marquezine tem aproveitado a estadia em uma ilha privativa, local em que vai passar as comemorações de fim de ano com outros famosos, em Angra dos Reis. A artista postou em seu Instagram um ensaio fotográfico realizado em meio a natureza e bombou na rede social devido . As informações são do site Glamurama.

Vale lembrar que a atriz foi para o local e passará a virada de ano com a cantora Manu Gavassi, as ex-BBBs Thelma Assis e Rafa Kalimann, além de outros amigos.