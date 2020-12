Bruna Marquezine aluga ilha particular em Agra dos Reis para passar Réveillon com amigos

PUBLICIDADE

Após negar boatos em que estaria na festa de pré-réveillon do jogador Neymar, Bruna Marquezine é flagrada em ilha de Angra dos Reis. A atriz estaria com as amigas, as ex-bbb Rafa Kalimann, Thelma Assis e a melhor amiga, Manu Gavassi. O quarteto irá passar o Réveillon junto em Angra, no Rio de Janeiro.

O local foi alugado com exclusividade pelo quarteto, que não escapou das lentes dos paparazzis. Porém, demonstraram tranquilidade, brincaram quando flagradas e até tiraram fotos dos fotógrafos. Fofas né?

Thelma também foi alvo de criticas pelo deputado Federal, Eduardo Bolsonaro, que chamou a vencedora do BBB 20 de “hipócrita” .

É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ILHA com 8 pessoas?@BolsonaroSP o senhor é um deputado federal. Posso citar algumas pautas para se preocupar:

– 191.139 mortes

– calendário de vacinas

– apoio para comunidade científica — Thelma 🎭 (@thelminha) December 28, 2020

Enquanto isso Neymar, também tem sido alvo de críticas por planejar uma festa no Réveillon.

Veja algumas fotos: