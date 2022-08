Bruna Marquezine se surpreende com presente de Anitta

Atriz ganha uma caixa com vários frascos do perfume íntimo recém-lançado pela cantora

Amiga de Anitta, Bruna Marquezine compartilhou com os fãs a surpresa que recebeu da cantora há poucos dias. A atriz ganhou uma caixa com vários frascos do perfume íntimo recém-lançado no mercado com a assinatura da intérprete do sucesso “Envolver”.

Bruna, 27, ficou animada ao mostrar o presente. “Preparada! Eu já quero experimentar”, brincou a atriz que estava até ansiosa por ainda não ter visto o mimo da amiga em casa. “E esse recebido aqui mais do que especial, minha gente? Estava nervosa achando que minha irmã [Anitta] tinha esquecido de mim. Já tinha chegado aqui em casa”, contou mostrando uma sequência de posts com vários mimos, inclusive,uma bolsa de grife na madrugada de sexta-feira (19).

Logo depois de ter feito a cirurgia de endometriose, Anitta, 29, anunciou o clipe da música “Gata” e aproveitou para fazer uma propaganda da sua colônia “Puzzy”. Nas imagens, a cantora sensualiza de lingerie em cima de uma cama e dá algumas borrifadas do perfume na virilha. Segundo ela, o perfume foi uma oportunidade de “aproveitar para lucrar” em cima da polêmica de sua tatuagem no ânus.

O perfume íntimo de Anitta é unissex e está disponível em três fragrâncias e, de acordo com a cantora, tem como objetivo “proporcionar bem-estar e qualidade de vida sexual”. Especialistas ouvidos pela Folha, porém, não recomendam o uso de desodorantes ou perfumes para genitálias.

A ginecologista Amanda Lino, da clínica Neo Vita, em São Paulo, explica que há dois problemas ligados a cosméticos íntimos, sendo o primeiro relacionado à regulação da flora vaginal. Isso ocorre porque esse ambiente possui uma das principais formas de proteção contra infecções: o pH. O outro problema está ligado ao desejo de acobertar o odor natural da vagina, que é uma maneira de os médicos identificarem se há alguma infecção no local, já que doenças como candidíase e vaginose possuem um cheiro específico. Ao utilizar este produto o diagnóstico pode ser mais difícil.