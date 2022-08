Bruna Marquezine recebe parabéns de Xolo Mariudeña em meio a possível affair

O par romântico da atriz em ‘Besouro Azul’ compartilhou fotos com ela em seu Instagram com uma mensagem divertida

Bruna Marquezine completa 27 anos nesta quarta-feira (4) e recebeu um parabéns especial de seu par romântico no filme “Besouro Azul” (DC Comics), o ator Xolo Mariudeña, 21. Os dois estiveram viajando juntos pelo Brasil e levantaram suspeitas – e torcida – de um possível romance.

Mariudeña publicou um álbum de fotos ao lado da atriz e companheira de cena. “Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos”, começou.

“Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases –’filha da puta’ é de longe a minha favorita– e acima de tudo, obrigada por ser tão boba”, completou o ator, que foi visto pela primeira vez no Brasil neste fim de semana, em uma festa organizada por Sasha Meneghel.

A publicação já passa de 300 mil curtidas, e, nos comentários, fãs e internautas também desejam feliz aniversário para Marquezine. Os rumores de que os dois estariam envolvidos romanticamente aumentaram nesta quarta (3), quando os dois foram vistos usando o mesmo colar.

Mariudeña nasceu nos Estados Unidos e tem família mexicana. Ele trabalha como ator desde os 10 anos, e já esteve em produções como “Cobra Kai” (2018, Netflix) e “Parenthood” (2010-2015). Em 2018, ele namorou a atriz Hannah Kepple, nos bastidores da série da Netflix.