Bruna Marquezine, Hugo Gloss e Pequena Lo aproveitam after party após o Lollapalooza Brasil

Budweiser promoveu um after party na noite deste domingo, após o encerramento do Lollapalloza

Nada melhor do que uma festa inesquecível para celebrar de uma vez por toda a volta da música aos palcos. Budweiser promoveu um after party na noite deste domingo, após o encerramento do Lollapalloza Brasil, em São Paulo.

Tudo isso, com direito a line up Batekoo, muita música e apresentação especial para marcar a chegada de Ludmilla ao time de artistas de Bud.

E não faltaram grandes encontros e presenças únicas, como Bruna Marquezine, Hugo Gloss, Pequena Lo, Thaíde, entre outros.