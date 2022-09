Bruna Marquezine é criticada por bolsonaristas por fazer o L

A atriz Bruna Marquezine, 27, recebeu críticas de eleitores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais

A artista declarou que irá votar em Luís Inácio Lula da Silva (PT), ao participar de um vídeo de apoio repleto de celebridades com o slogan “vira voto”. Além disso, um vídeo em que ela faz a letra L com a mão também viralizou nas redes.

“Gente sem futuro é assim. Dinheiro é bom, mas sabedoria/conhecimento é muito mais valioso!”, escreveu uma, como resposta a uma foto do vídeo em que Marquezine faz a letra L com a mão. “Bruna do lado totalmente errado”, disse outro, em resposta a um tuíte que comparava fotos da atriz e de Neymar Jr., 30.

O jogador de futebol e ex-namorado da artista declarou seu apoio a Bolsonaro na tarde desta quinta-feira (29). “Confio mais em Neymar”, disse um terceiro. “Beleza não é sinônimo de inteligência, agora entendi por que o Neymar não quis mais ela”, escreveu ainda outra.

Após o atleta declarar seu voto, internautas relembraram que os dois já estiveram em torcidas opostas para o paredão no BBB 20. Neymar manifestou sua torcida para Felipe Prior nas redes sociais. Enquanto Bruna, amiga pessoal de Manu Gavassi, a atriz pediu votos para a permanência da cantora no jogo.

Outros ainda opinaram que o fim do casal Brumar foi devido aos posicionamentos políticos opostos. “Aposto que um dos maiores motivos para o término de Brumar foi o fato dele ser bolsonarista, ninguém em sã consciência aguenta uma tropeira bolsonarista como parceiro”, comentou um internauta.