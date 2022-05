Bruna Marquezine diz que ‘fingiu costume’ ao conhecer Susan Sarandon

A atriz está morando nos Estados Unidos para as gravações de “Besouro Azul”, novo filme da DC Comics que ela faz parte do elenco

A atriz Bruna Marquezine, 26, contou recentemente que precisou “fingir costume” ao conhecer a atriz e ativista Susan Sarandon, 75, durante as gravações de “Besouro Azul”, novo filme da DC Comics que ela faz parte do elenco.

“Eu estava gravando e ela foi me dar oi. Fingi costume total, mas quando ela saiu fui para o meu trailer, eu chorei”, relembrou. No filme, ela dá vida à Jenny, ao lado do ator Xolo Maridueña, que interpreta o Besouro Azul, primeiro super-herói de origem latina da DC.

Ela diz que aprendeu a valorizar suas conquistas e que, definitivamente, conhecer Sarandon foi uma delas. “A menina que nasceu em Duque de Caxias nunca pensou que ia viver isso e agora pode aprender com a Susan Sarandon? Não estou acreditando que cheguei aqui”, completou.

Atualmente, ela está morando nos Estados Unidos para as gravações do longa metragem –que acontecem em Atlanta. Ela comenta que está aproveitando os dois meses para viver o anonimato, e costuma passar seu tempo livre com a própria equipe do filme.

Ela também afirmou que no início, estava nervosa com o trabalho que vinha a seguir. “No primeiro dia no estúdio eu estava agitada, nervosa. O Angel [Manuel Soto, diretor] é um cara que me faz me sentir muito em casa, sempre foi extremamente gentil e doce comigo, e me tranquilizou”, contou.