Carlos Bolsonaro chama Thelminha de ‘hipócrita’, e vencedora do BBB 20 rebate

Thelma Assis, 36, foi criticada pelo deputado federal Carlos Bolsonaro (PSL-SP). A vencedora do BBB 20 (Globo) foi chamada de “hipócrita” pelo filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O político publicou um vídeo da ex-BBB pedindo para as pessoas ficarem em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde durante a pandemia de coronavírus. O material faz parte de uma campanha da Prefeitura de São Paulo que foi veiculada durante a quarentena.

Thelminha, como ficou conhecida no programa, está atualmente em uma ilha particular com as amigas Bruna Marquezine, 25, Rafa Kalimann, 27, e Manu Gavassi, 27. As duas últimas foram finalistas do programa junto com ela. O grupo alugou o local para passar o Réveillon.

“Mais uma para a conta da hipocrisia”, escreveu Carlos na publicação. Na sequência, ele ainda escreveu: “Lembrando que, para protagonizar a campanha vista abaixo, a ex-BBB Thelma Assis embolsou R$ 180 mil em dinheiro público, pago pela prefeitura paulistana de Bruno Covas”.

Ao tomar conhecimento da publicação, Thelminha rebateu.

“É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ilha com 8 pessoas?”, questionou.

Na sequência, ela enumerou coisas mais importantes com as quais o político poderia se preocupar: as mais de 191 mortes pela Covid-19, o calendário de vacinas, o apoio para a comunidade científica, a economia e “a investigação sobre Marielle [Franco, vereadora do Rio assassinada em 2018]”.

“Do mais, encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã”, finalizou. “Não tente desviar o foco de tantas pautas importantes.”

As informações são da FolhaPress