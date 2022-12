Bruna e Anitta são citadas em novela portuguesa por causa de Neymar

“A Anitta e a Bruna Marquezine sendo mencionadas em uma novela portuguesa. Passo mal com as maiores”, comentou internauta

São Paulo – SP

A atriz Bruna Marquezine e a cantora Anitta foram citadas e um capítulo da novela portuguesa “Sangue Oculto” (SIC TV) como exemplo de mulheres que supostamente se envolveram com o mesmo homem, o jogador Neymar, mas continuam amigas depois.

Na cena, a personagem Fernanda (Carla Andrino) interrompe a discussão de lvia (Anabela Moreira) e Maria (Julia Palha) por causa de um homem que as duas se envolveram. “Discutir por causa de homem… isso é coisa de pobre. A gente tem que aprender com pessoas da nossa classe”, disse a personagem Fernanda.

Ela cita para as duas jovens o exemplo de Bruna e Anitta que supostamente ficaram o jogador do PSG. “O Neymar meteu-se no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris”, disse falando do encontro das duas durante a Semana de Moda, em março.

A cena da novela foi compartilhada por internautas nas redes sociais. “A amizade de Anitta com Bruna Marquezine virou assunto em uma novela portuguesa, após ambas terem se relacionado com Neymar e atualmente serem melhores amigas”, tuitou o perfil @projetoanittabr.

“A Anitta e a Bruna Marquezine sendo mencionadas em uma novela portuguesa. Passo mal com as maiores”, comentou o perfi [email protected] “Bruna Marquezine e Anitta….Sempre foram maiores que o Ney”, disse o perfil Guto TV.