Bruna Biancardi nega indireta para Neymar em meio a rumores de término

Os boatos da separação surgiram após o jogador aparecer em uma foto com amigos sem a aliança de compromisso

A influenciadora digital Bruna Biancardi, 27, usou suas redes para desmentir que teria publicado uma indireta para o jogador Neymar, 30. Em meio a boatos de término, um perfil no Twitter compartilhou uma frase fingindo ser ela.

“É pela cabeça dos amiguinhos que você perde o amor da sua vida”, dizia a frase compartilhada na rede social, uma referência ao cantor MC Kevin (1998-2021). A frase ganhou repercussão entre os usuários e aumentou os rumores do possível término.

Com isso, Biancardi usou os Stories do Instagram para negar que teria escrito a frase. “Passando para avisar que eu não tenho Twitter, nem página no Facebook! Esse print que está rolando é de uma conta falsa, que já foi denunciada.”

“Pesquisem antes de saírem por aí falando besteira (para variar)”, completou ela. Os rumores do término surgiram após o jogador aparecer em uma foto com amigos sem aliança de compromisso. Enquanto o craque do PSG curtia um jantar em São Paulo, Bruna sumiu das redes.