Bruce Willis renova votos de casamento em cerimônia com a presença de Demi Moore

Apesar de tentar manter privacidade em torno da vida pessoal, a esposa de Bruce Willis compartilhou que o casal renovou os votos de casamento. A cerimônia contou com a presença de Demi Moore, casada por 11 anos com o ator, que ficou responsável por filmar a celebração.

“Em nosso 10º aniversário de casamento, decidimos renovar nossos votos no mesmo lugar em que dissemos ‘sim’ em 2009. Estou muito feliz por termos feito isso. Aproveite todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos”, escreveu Emma na publicação, junto com a gravação do evento.

Ela ainda agradeceu Demi por gravar o momento, que é uma das mais “belas memórias que vai manter por toda a vida”. “Conseguimos guardar essas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir. Um grande alô para a nossa cinegrafista Demi Moore, nossos cantores do casamento Rumer Willis e Scout LaRue Willis, e nossas duas floristas Mabel Ray e Evelyn Penn”.

Em março do ano passado, o ator se aposentou da carreira após receber o diagnóstico de demência frototemporal. No aniversário de 68 anos de Bruce, no dia 19 de março, Demi fez uma homenagem ao ex-marido. “Te amo e amo a nossa família”, escreveu.