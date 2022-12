Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas

Willis pretende deixar para as filhas pouco mais de R$ 5 milhões para cada, valor bem menor comparado ao que ele tem de patrimônio

São Paulo – SP

O ator Bruce Willis, 67, que deixou o trabalho após diagnóstico de uma doença degenerativa que afeta a capacidade comunicativa, mudou o testamento para dividir entre as cinco filhas a herança que deixará, em torno de R$ 1,32 bilhão. Porém, segundo o Radar Online, essa repartição é bastante desigual.

De acordo com a publicação, Willis pretende deixar para as filhas adultas Rumer, 34, Scout, 31, e Tallulah, 28, o equivalente a pouco mais de R$ 5 milhões para cada uma, um valor bem pequeno se comparado ao montante que ele tem de patrimônio.

Já o restante seria compartilhado entre as duas filhas menores, Mabel, 10, e Evelyn, 8. O motivo seria o fato de as três adultas terem carreiras consolidadas e um grande suporte da mãe, a atriz Demi Moore, 60.

O testamento de Bruce foi refeito anos atrás apos o casamento dele com Emma Heming, em 2009. Depois que as duas mais jovens nasceram, mais uma vez o testamento foi mexido, e agora outra mudança com uma possível piora no quadro de afasia.

A afasia é uma condição neurodegenerativa que afeta a capacidade de comunicação verbal e, conforme evolui, prejudica também a escrita. Ela pode ter como causa o AVC (acidente vascular cerebral), que é uma das mais frequentes, o aneurisma, traumas, infecções cerebrais, tumores e outras doenças degenerativas que afetam o cérebro.