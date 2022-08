Britney Spears desativa conta no Instagram após filhos se dizerem envergonhados

‘Eu escolho a felicidade’, disse a cantora, que já deixou a rede social outras vezes

Britney Spears, 40, resolveu limitar o alcance de suas dancinhas, desabafos e fotos seminua. A cantora americana encerrou sua conta no Instagram. Os fãs já não encontravam o perfil dela na rede social desde quarta-feira (24).

O fato ocorre pouco antes de ela lançar seu próximo trabalho, a música “Hold Me Closer”, uma parceria com Elton John. A canção deve chegar às plataformas na sexta-feira (26).

“É a minha primeira música em 6 anos!!!”, lembrou ela no Twitter. “É muito legal que eu esteja cantando com um dos homens mais clássicos do nosso tempo, Elton John! [Mas] estou meio sobrecarregada, é um passo enorme para mim!!! Estou meditando mais e aprendendo que o meu espaço é valioso e precioso!!!”

A princesinha do pop disse ainda que está procurando não perder tempo com coisas negativas. “Estou aprendendo que todos os dias é uma lousa limpa para tentar ser uma pessoa melhor e fazer o que me faz feliz… sim, eu escolho a felicidade hoje”, escreveu.

“Digo a mim mesmo todos os dias para deixar de lado a amargura da mágoa e tentar perdoar a mim e aos outros pelo que pode ter sido doloroso”, continuou. “Quero ser destemida como quando era mais jovem e não ter tanto medo. Rezo para que haja verdade no Espírito Santo e espero que esse espírito esteja com meus filhos também!!!”

Esta foi a quarta vez que Britney deletou sua página no Instagram. A última havia sido no ano passado, mas ela reativou a conta poucos dias depois.

Recentemente, a cantora rebateu o ex-marido, Kevin Federline, que disse em entrevista que os filhos de ambos -Sean Preston, 16, e Jayden James, 15- não queriam vê-la e ficavam envergonhados com as coisas que ela publicava no Instagram.

“Me entristece o coração que meu ex-marido tenha decidido discutir a minha relação entre meus filhos e eu”, disse a cantora nas redes sociais. “Como todos sabemos, criar adolescentes não é fácil para ninguém.”

“[Também] me preocupa o fato de que o motivo alegado seja o meu Instagram”, prosseguiu. “Foi muito antes do Instagram… Eu dei tudo a eles… Uma única palavra: dolorido… Eu vou revelar o que minha mãe me disse: ‘Você deveria dá-los ao pai deles’. Estou compartilhando isso porque posso…”