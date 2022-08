Britney Spears critica Igreja Católica por não deixá-la se casar no religioso

Após negativa, cantora realizou cerimônia no quintal de sua mansão na Califórnia

Britney Spears, 40, continua em sua fase “sincerona” e, desta vez, sobrou até mesmo para a Igreja Católica. A cantora americana criticou a instituição por não deixá-la realizar uma cerimônia religiosa no casamento com Sam Asghari, 28.

“Aqui é onde eu originalmente queria me casar durante a pandemia”, escreveu ela nas redes sociais, na legenda de uma foto que mostrava o interior de uma igreja com um casal recebendo o sacramento. “Eu queria ir [à igreja] todo domingo… Acho lindo, mas disseram que estava fechada temporariamente por causa da Covid.”

O tempo passou e, quando as missas voltaram, a cantora tentou realizar seu casamento lá. “Dois anos depois, quando quis me casar, eles disseram que eu tinha que ser católica e passar por um teste. A igreja não deveria ser aberta a todos?”

Britney foi criada como protestante, mas também estudou Cabala. Ela acabou apagando a publicação após a forte repercussão, mas a história já tinha sido registrada por diversos veículos de imprensa. Parte dos fãs lembraram que as regras da Igreja devem ser respeitadas, enquanto outros a chamaram de “icônica” por questionar isso.

A cantora acabou se casando em junho, no quintal de sua mansão, na Califórnia. Entre os convidados estavam Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez e Drew Barrymore. Os noivos estão juntos desde 2016.

Antes, a cantora já foi casada por 55 horas com o amigo de infância Jason Alexander, que foi preso por invadir a cerimônia realizada em junho. Entre 2004 e 2007, ela também foi casada com Kevin Federline, com quem teve Sean Preston, 16, e Jayden James, 15.