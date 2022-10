Britney Spears apaga perfil do Instagram após desabafos sobre a família

Recentemente, a mãe da artista, Lynne Spears, fez um pedido público de desculpas por “qualquer dor” que possa ter causado à filha

A cantora Britney Spears, 40, decidiu desativar novamente sua conta no Instagram, e agora irá se comunicar com os fãs através de seu perfil do Twitter. Ela deixou a rede social nesta sexta-feira (14), após uma semana de desabafos sobre desentendimentos com membros de sua família.

Recentemente, a mãe da artista, Lynne Spears, fez um pedido público de desculpas por “qualquer dor” que possa ter causado à filha durante os 13 anos em que ela esteve sob a tutela do pai, Jamie. O pedido de perdão veio após Britney afirmar que “um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar” a briga.

Lynne ainda pediu à filha que ela seja desbloqueada, para se falarem pessoalmente. Dias depois, Britney fez outra publicação relembrando mais episódios que desentendimentos que teve com a família. A cantora afirmou que levou um tapa no rosto da mãe há cerca de 15 anos.

“Eu juro que nunca dei um tapa em ninguém na minha vida! Daria qualquer coisa para ver como é… A primeira vez que levei um tapa foi na noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com meus bebês!”, começou a princesa do pop.

“Kevin me deixou naquele ponto, então eu tinha uma pequena casa de praia e minha mãe estava cuidando de Jayden e Preston… sim, eu festejei até as 4 da manhã e minha mãe ficou p.!”, contou. “Eu entrei, ela olhou para mim e me deu um tapa tão forte que eu nunca vou esquecer!”.